La Bruyère: l'école communale d'Emines doit être sécurisée et sa stabilité contrôlée

Intempéries: les trains circuleront entre Gembloux et Namur dès lundi matin

Le trafic des trains perturbé par les inondations reprendra dès lundi matin entre Gembloux et Namur et entre Pepinster et Welkenraedt, a indiqué dimanche le porte-parole d'Infrabel, dans un point de la situation communiqué à l'agence Belga.