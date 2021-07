La ville de Namur fait appel aux propriétaires pour reloger des victimes des inondations

La cellule de crise s’est à nouveau réunie ce mardi après-midi sous l’égide du bourgmestre. Elle lance un appel aux propriétaires de studios, d'appartements et de maisons : "Vous avez un bien à louer ? Merci de contacter le service Action Logement du CPAS qui pourra vous mettre en contact avec les personnes sinistrées suite aux inondations, dont le logement est aujourd’hui inhabitable et qui sont en recherche de relogement." Contact : action.logement@cpasnamur.be

Plusieurs containers sont actuellement mis à disposition dans différents endroits de Namur. Les localisations évoluent cependant d’un jour à l’autre, parfois en cours de journée : si certains containers ne répondent pas à une demande importante, les priorités peuvent être redéfinies pour orienter les containers vers des zones où la demande est plus forte.

Voici une liste indicative des rues actuellement équipées d’un ou plusieurs containers : rue Piret-Pauchet (Bomel), rue Adolphe Bastin (Bomel), rue d’Arquet (Bomel), rue de la pépinière (Bomel), Traverse des Muses (Bomel), rue des Maraîchers (Bomel), rue Martin Lejeune (Vedrin), avenue du Val St Georges (Salzinnes), avenue Majeur Mascaux (Jambes), route de Wasseiges (Cognelée), square de la Charitésur-Loire (Wépion), avenue du Bon Air (Vedrin), rue d’Enhaive (Jambes), rue de l’Escaille (St Servais), rue Frère Biéva (Vedrin), rue des Œillets (Vedrin), rue des VII Vôyes- (Vedrin), parking de la piscine (St Servais), avenue des Champs Elysées (Plomcot), rue du Centre (St Marc), rue de Frizet (Vedrin), place de Berck-sur-Mer (Salzinnes)

D’autres lieux seront équipés dans le courant de la journée ou dans la matinée de mercredi, parmi lesquels notamment : rue de l’Emprunt (Jambes), rue de Dave (Jambes), fond d’Arquet (Bomel), chaussée de Louvain (près du magasin « la chaise sur le toit ») (Champion), avenue de La Plante (derrière le casino) (Namur), cité des trois Bonniers (Vedrin).

L’option envisagée hier de stocker provisoirement les déchets évacués sur un terrain de la Défense sur le site du Sart-Hulet a été finalement abandonnée pour éviter tout risque de pollution du site. Un accord avec le BEP a été trouvé pour stocker provisoirement les déchets sur le terrain d’une entreprise privée proche du recyparc du BEP à Flawinne.

"Il est rappelé que ces divers containers sont destinés à collecter les déchets des personnes sinistrées. Or, force est de devoir constater une augmentation importante du nombre de déchets qui y sont déposés sans aucun lien manifeste avec les inondations. Chacun est invité à rester solidaire en laissant prioritairement la place aux encombrants des sinistrés. Ces containers continueront d’être placés jusque vendredi. Il est également possible de solliciter, via l’adresse proprete.publique@ville.namur.be ou le 0800 99 899, des interventions ponctuelles du service Propreté publique de la Ville de Namur."

Au vu des prévisions météorologiques rassurantes dès demain, la distribution de sacs de sable prendra fin mercredi midi, afin que les services communaux et la Zone Nage puissent reconstituer leur stock stratégique, lequel a été mis à la disposition de la population ces derniers jours.