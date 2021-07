Les images terrifiantes d'une habitante de Dinant coincée dans sa voiture sous un torrent de boue

Les rues de la commune de Dinant se sont transformées en torrent samedi et l'une de ses habitantes, Vanessa, a bien failli y rester.



La maman s'est retrouvée prise au piège dans sa voiture, avec son fils Thomas, submergée par un fort torrent de boue. Une scène terrible que la Dinantaise a filmée en direct et partagée sur son compte Facebook. Sur la vidéo on peut voir l'eau se déverser sur la voiture et ne cesser de monter. D'abord jusqu'au capot puis à un moment le véhicule se retrouve complètement submergé, plongeant Vanessa et son fils dans le noir.

Les coups de volant n'y feront rien, la voiture est ensuite emportée sur le bas côté de la route inondée. Depuis l'habitacle, le garçon filme le déluge. Dans les commentaires Facebook, Vanessa raconte que l'eau s'est introduite dans la voiture et est montée jusqu'aux sièges. Si mère et fils s'en sont sortis, c'est grâce à un poteau qui a bloqué la voiture, l'empêchant d'être emportée par les flots : "Si la voiture n'avait pas été bloquée par un poteau, nous serions morts à l'heure où je parle", écrit-elle.



La Dinantaise précise qu'ils ont dû attendre que l'eau redescende pour sortir du véhicule. Toujours en commentaire, Vanessa se dit "choquée mais pas blessée".