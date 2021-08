Namur : « Les Intranquilles » de Joachim Lafosse en ouverture du FIFF

Après avoir séduit un bon nombre de cinéphiles et critiques de cinéma lors du Festival de Cannes, Les Intranquilles de Joachim Lafosse avec Damien Bonnard et Leïla Bekhti ouvrira la 36ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur le 1er octobre prochain, en présence du réalisateur et de son équipe.

Joachim Lafosse est étudiant en réalisation à l’IAD lorsqu'il présente Tribu, son court métrage de fin d'études, au FIFF 2001. Le film remporte alors le Prix du meilleur court métrage ! Nombre de ces films ont depuis été programmés à Namur. En 2010, il nous fait l'honneur d'assurer la présidence du Jury Longs Métrages de la 25ème édition du Festival. Il revient cette année avec son 9ème long métrage, magistralement interprété par Leïla Bekhti, Damien Bonnard et le jeune Gabriel Merz Chammah.



Le film suit avec justesse et émotion le couple Leïla et Damien qui s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.



"Le film Les Intranquilles vit comme j’ai toujours eu envie que vivent mes films. Il me donne l’impression de vivre avec ses acteurs : ils se laissent regarder et c’est grâce à eux que tout devient juste. C’est également pour cela qu’avec Jean-François Hensgens, le directeur de la photographie (c’est notre cinquième film en commun), nous n’avons jamais théorisé, tout s’est décidé naturellement." explique Joachim Lafosse

Le film sortira en Belgique le 6 octobre prochain, distribué par Cinéart. Il sera distribué en France par Les Films du Losange et au Luxembourg par Samsa Distributions. Les ventes internationales sont assurées par LuxBox.