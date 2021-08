La démission du bourgmestre de Dinant Axel Tixhon n'a pas pu être actée

Mais au cours de la séance, les conseillers de l'opposition de la LDB (Liste du bourgmestre) ont quitté les lieux. En l'absence de deux conseillers de la majorité, le quorum de présence n'était plus atteint et la séance a été levée. Un minimum de 12 personnes sur 23 était nécessaire mais ils n'étaient plus que 10 après le départ des membres de la LDB. En outre, celle-ci reproche à la majorité de ne pas avoir organisé un conseil communal spécial sur les inondations connues en juillet à Dinant mais aussi sur la démission d'Axel Tixhon, qui aurait permis d'avoir des explications et de tenir un débat sur la vacance du poste et de leur projet pour les trois dernières années de législature. Elle reproche également à la majorité de ne pas être venue avec l'avenant à leur pacte de majorité. "Nous vous suggérons de prendre le temps de la réflexion et du débat pour proposer au conseil communal et aux Dinantais une véritable majorité bien assise, avec des projets qui permettront à Dinant et ses villages d'être encore plus agréable à vivre", a notamment déclaré son chef de groupe Christophe Tumerelle.

L'acte posé a été jugé "lamentable" par l'ensemble des membres de la majorité présents. En attendant le prochain conseil communal, Axel Tixhon reste bourgmestre de Dinant mais c'est Thierry Bodlet, son futur successeur, qui fera fonction.