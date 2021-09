La ligne 161 Bruxelles-Namur à nouveau fermée entre Ottignies et Gembloux

🚆 En raison de dégâts aux voies entre Mont-Saint-Guibert et Gembloux, le trafic est perturbé entre Namur et Ottignies.



⚠️ La circulation est actuellement interrompue sur ce trajet.



ℹ️ Entre Ottignies et Gembloux:

Vous pouvez utiliser un bus de remplacement #SNCB pic.twitter.com/6bHwjftjVL