43 interventions policières pour le retour des Fêtes de Wallonie ce vendredi

On dénombre notamment six faits de coups et blessures.

La police de Namur a communiqué, ce samedi matin, un premier bilan des interventions réalisées ce vendredi lors des Fêtes de Wallonie. 43 interventions, peu importe le motif (personne dérangeante, tapage, dégradations, vols, bagarres, stationnement gênant, etc.) ont été réalisées dans la Corbeille. On dénombre six faits de bagarre/coups et blessures, une arrestation administrative pour ivresse publique et une autre judiciaire pour rébellion. Aucun fait de vol dans des véhicules ni de pickpocket n'ont par ailleurs été rapportés à la police.

La police de Namur précise par ailleurs que la Place Saint-Aubain a attiré du monde, "dans une ambiance sereine" et avec de la fluidité dans les files d'accès aux concerts sous Covid Safe Ticket. La Place des Cadets a été moins sollicitée. Au contraire de certains endroits comme la rue de Bruxelles et la Place Chanoine Descamps qui ont connu une affluence assez importante. La circulation des véhicules venant de la rue de Fer a été déviée en cours de soirée afin de garantir la sécurité des nombreux piétons dans la rue Saint-Jacques et début de la rue de Bruxelles.

Enfin, la police précise que le secteur Horeca a contribué au bon respect des règles quant à l'interdiction d'utiliser des récipients en verre et des heures de fermeture.