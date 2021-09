Fêtes de Wallonie : affluence plus importante samedi, 57 interventions policières réalisées

Il y a eu un peu plus d'interventions policières, cette nuit (18h - 6h) aux Fêtes de Wallonie, que lors de la nuit de vendredi à samedi. On dénombrait, ce dimanche matin, 57 interventions réalisées dans la Corbeille, peu importe le motif (personne dérangeante, tapage, dégradations, vols, bagarres, stationnement gênant, etc.). L'ambiance est restée généralement sereine et bon enfant pendant la soirée et la nuit, signale la police de Namur. Toutefois, onze faits de coups et blessures/bagarres ont été constatés. Deux arrestations administratives pour ivresse publique et une trois autres judiciaires pour rébellion (1) et vol à la tire (2) ont aussi eu lieu.

La police de Namur précise que l'affluence a été plus importante ce samedi que vendredi, tant en ville que sur les places de concert. La circulation rue de Fer a rapidement été déviée dès le début de la soirée pour la sécurité des nombreux piétons dans la rue Saint-Jacques et début de la rue de Bruxelles.

Le secteur Horeca a continué à contribuer au bon respect des règles (pas de récipients en verre, heure de fermeture). Néanmoins, un établissement a été verbalisé pour installation d’un bar extérieur.