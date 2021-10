Covid : la Wallonie rouvre 6 centres de vaccination dont trois à Walcourt, Arlon et Marche

La Wallonie, qui a complètement vacciné plus de 80% de sa population adulte, va rouvrir progressivement 6 centres de vaccination et mettre en place 10 nouvelles antennes mobiles, a annoncé le cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. Les 6 nouveaux centres fixes de vaccination ouvriront dans les provinces du Hainaut (Borinage), du Brabant wallon (Braine-l'Alleud), de Namur (Walcourt), de Liège (périphérie de Liège) et du Luxembourg (Marche-en-Famenne et Arlon). Le futur centre de Walcourt, qui sera installé à la salle communale d'Yves-Gomezée et qui ouvrira ses portes au public le 27 octobre prochain (du mercredi au jeudi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h30) est d'ores et déjà disponible à la prise de rendez-vous, précisent les autorités. Les cinq autres centres ouvriront leurs portes au début du mois de novembre.

Quant aux 10 antennes mobiles, elles se déploieront progressivement dès la fin octobre et circuleront dans les 5 provinces wallonnes. Les vaccins qui seront utilisés sont le Pfizer et l'unidose Johnson & Johnson (réservé aux 41 ans et plus.). Enfin, toutes les personnes qui se présentent pour une 3e dose pourront venir sans rendez-vous, munis de leur convocation.