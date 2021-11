Neufchâteau: François Huberty sera bourgmestre dans une nouvelle majorité

François Huberty prêtera serment en tant que nouveau bourgmestre. Le nouveau pacte de majorité sera déposé lundi et un conseil communal devrait se tenir le 19 novembre prochain pour entériner ce changement de majorité.

La majorité en place s'est retrouvée ébranlée après l'annonce, voici trois semaines, de la bourgmestre Michèle Mons delle Roche (Pour Vous) et de son colistier, le président du conseil communal Philippe Bruliau, de siéger comme indépendant. La majorité réduite se retrouvait alors minoritaire puisqu'elle ne pouvait plus que compter sur huit sièges sur 19 (7 Pour Vous et 1 pour la 3e Piste, face aux 9 sièges d'Agir Ensemble et deux indépendants).

Alors que l'hypothèse d'un collège minoritaire avait été évoquée, l'échevine 3e Piste, Mariline Clementz avait rejeté finalement cette option et remis sa démission comme échevine. La 3e Piste s'est donc finalement tournée vers Agir Ensemble.

François Huberty, désigné comme nouveau chef de file Agir Ensemble après le retrait de la vie politique de l'ancien bourgmestre Dimitri Fourny, accédera donc au maïorat.

L'actuelle mandature n'avait déjà réellement débuté qu'en mai 2020 à la suite de l'organisation de nouvelles élections communales après l'annulation du scrutin d'octobre 2018 sur fond de suspicion de fraude électorale.