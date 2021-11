Temploux: les pompiers toujours en intervention 11 heures après le début de l'incendie

Les pompiers étaient toujours en intervention lundi vers 18h après l'incendie qui s'est déclaré 11 heures plus tôt à Temploux.

Six familles ont été relogées, a indiqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. Les pompiers de la zone NAGE étaient en proie à une intervention longue et délicate ce lundi en périphérie namuroise. L'incendie a démarré lundi vers 07H00 à Temploux, dans l'ancienne ferme de la Tourette, transformée en habitations privées. Le bâtiment a rapidement été envahi par les flammes, qui se voyaient à plusieurs kilomètres.

"Nos collègues sont toujours en intervention. Aucun n'est revenu depuis 7 heures ce matin", a-t-on indiqué lundi vers 18H00 au dispatching de la zone de secours NAGE.

Étant donné l'ampleur du brasier, plusieurs camions-citernes ont été envoyés et se sont réapprovisionnés en eau tout au long de la journée. Au moins une aile du bâtiment a été totalement détruite.

Aucun blessé n'est à déplorer et les hommes du feu ont réussi à circonscrire l'incendie au bâtiment initialement touché, dans cette zone résidentielle. Six logements ont été évacués et leurs occupants relogés dans leurs familles.

"J'ai immédiatement demandé au service d'urgence sociale de se pencher sur cet incident", a déclaré le bourgmestre de Namur, Maxime Prévôt. Mais le dispositif n'a finalement dû prendre aucun des habitants en charge.