Le marché de Noël de Durbuy sera payant cette année: "Pour pouvoir survivre"

Bien malin est celui qui peut d'ores et déjà annoncer qu'il sera possible de se rendre dans les différents marchés de Noël du pays. Un nouveau tour de vis du gouvernement en matière de restrictions sanitaires n'est pas à exclure.

Mais ci celui-ci n'a pas lieu, le réputé marché de Noël de Durbuy ouvrira ses portes. Enfin uniquement à ceux qui décideront de payer.

En effet, comme le relayent nos confrères de RTL, les organisateurs ont des frais à couvrir pour garantir la sécurité de tous. "Ça demande pas mal de stewards de la sécurité, nous devons fermer des zones à l'aide de barrières donc cela à un coût financier. Si on veut rentrer dans nos frais, et pouvoir 'survivre', nous demandons 3 euros exceptionnellement cette année", explique Déborah Rousseau du syndicat d'initiative.

Le marché de Noël de Durbuy se construira en deux zones. Toutes les personnes de plus de 12 ans devront y présenter le Covid Safe Ticket et tous les plus de 10 ans devront porter le masque, sauf ceux qui sont assis à table pour consommer.

Toute personne de plus de 16 ans devra payer l'entrée.