Un marché de Noël artisanal et durable à l’UNamur, du 10 au 12 décembre

L'UNamur indique d'emblée : "Vu l'engouement des dernières années et malgré le contexte actuel, il a été décidé de maintenir cet évènement, si la situation n'évolue pas, afin de soutenir les artisans. Ces derniers ont répondu avec enthousiasme à l'invitation. Les visiteurs auront donc l'occasion de (re)découvrir des artisans fidèles au marché de Noël de l'UNamur et d'autres (environ 40%) qui y exposeront leurs créations pour la première fois. Les artisans ont été minutieusement sélectionnés pour proposer un maximum de variété dans ce marché et mettre en avant les talents de Namurois et notamment de membres de l'UNamur (personnel et étudiants). Les stands seront répartis sur deux étages et c'est donc un espace d'exposition de plus de 2500m2 qui sera proposé."



Tout a été mis en place pour que cet évènement se tienne dans le strict respect des mesures imposées par la situation sanitaire. Outre le respect des gestes barrières, le marché de Noel se déroulera sur présentation du Covid Safe Ticket et le port du masque sera obligatoire. L'accès à l'évènement sera par ailleurs limité en nombre de personnes, afin de garantir une ventilation suffisante. Il est conseillé dès lors aux visiteurs d'éviter les moments de pointes (vendredi entre 18h et 20h, samedi entre 16h et 20h et dimanche entre 15h et 18h). L'entrée au marché de Noël se fera via le parking arrière de l'Arsenal. Par mesure de précaution vu le contexte sanitaire, aucune activité Horeca ne sera proposée.



Initialement, les bénéfices engendrés par le bar, qui devait être tenu par les « guindailleurs sociaux » (étudiants de la section assitan(e)s social(e)s de l'Hennallux) devaient être reversés à « L'opération Papa Noël » qui vise à donner un cadeau à chaque enfant en cette période particulière de l'année. Vu l'annulation des activités horeca, une vente aux enchères des sapins aura lieu afin de soutenir malgré tout cette association.



Avec l'organisation de ce marché de Noël, l'Arsenal souhaite renforcer son ancrage dans la ville. Elle vise également à s'inscrire dans une dimension durable en permettant à de nombreux artisans de mettre en avant leur création.





Quand ? Marché de Noël le vendredi 10 décembre de 17h à 22h, le samedi 11 décembre de 11h à 20h et le dimanche 12 décembre de 10h à 18h.

Où ? A l'Arsenal de l'UNamur : 11 rue Bruno, 5000 Namur.

Entrée gratuite et parking aisé à l'avant de l'Arsenal.

Infos : https://www.facebook.com/events/140308834802377