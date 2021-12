Luc Nem reconnu coupable du meurtre de Marielle Tournay

La cour d’assises de Namur a déclaré jeudi Luc Nem, 40 ans, coupable du meurtre de sa compagne, Marielle Tournay, commis à Assesse le 28 novembre 2019.

Dans son jugement, la cour estime l’intention homicide établie et a tenu compte des déclarations de l’accusé, qui ne conteste pas le meurtre, mais aussi du caractère volontaire des faits commis, du nombre de coups portés et de leur violence, dans des zones du corps qui ne laissaient aucune chance de survie à la victime, de la gravité de ces lésions traumatiques et du scenario meurtrier d’une extrême violence. La victime est en effet décédée de traumas crâniens, thoraciques et abdominaux suite aux nombreux coups reçus.

Luc Nem était responsable de ses actes au moment des faits, son alcoolisme ne pouvait servir de cause de justification des faits.