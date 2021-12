Namur: le marché de Noël limité à 200 personnes les vendredis et samedis soir

La police va également verbaliser toute personne ne portant pas son masque là où il est obligatoire. La jauge sera limitée à maximum 200 personnes les vendredis et samedis soir dès 18h, les périodes où l'affluence est la plus dense et problématique.

Maxime Prévot a pris cette décision en concertation avec l'échevine des fêtes Anne Barzin, l'organisateur du marché de Noël David Rossomme et la police Namur Capitale.

Cette zone n'est déjà accessible que sur présentation d'un Covid Safe Ticket dès l'âge de 12 ans. Le port du masque y est aussi obligatoire lorsque l'on n'est pas assis pour consommer.

La police a par ailleurs été chargée, après une période de sensibilisation de plusieurs jours, de verbaliser toute personne en infraction par rapport à l'obligation du port du masque. Les citoyens et les exposants risquent respectivement une amende de 250 et 750 euros.