Décès du jeune Pablo à Namur: le quai de Sambre sera à nouveau éclairé en avril

Un collectif namurois dénonce les féminicides via une action d'affichage sauvage

Un collectif namurois a collé des affiches en divers lieux de Namur dimanche soir afin de dénoncer les féminicides et le rôle des autorités en la matière. "On veut pouvoir laisser une trace dans l'espace public d'un message clair et bien lisible afin d'interpeller les passant·e·s", ont indiqué les responsables de l'action