Potter Mania : un spectacle musical décalé sur Harry Potter au Delta à Namur

Une vingtaine d'artistes associent danse, chant et comédie dans ce spectacle qui aura lieu les 16 et 17 avril prochains.

Les 16 et 17 avril prochains, le Delta de Namur accueillera un spectacle décalé consacré à l’univers du célèbre sorcier, Harry Potter. Après quatre ans de tournée en Belgique francophone et à Paris, la troupe des Maraudeurs revient avec un tout nouveau spectacle : Potter Mania - Voldy's Back. Ce spectacle retrace les trois dernières années de la saga créée par J.K. Rowling. « Sous un regard totalement décalé, les personnages enchaînent les performances scéniques parodiant les codes des grands shows de Broadway. C’est un spectacle complet mêlant chant, danse et comédie. Tout a été mis en œuvre pour plonger le spectateur dans l’univers de la saga et lui offrir un spectacle de trois heures", indique-t-on du côté de la production.

La troupe des Maraudeurs avait déjà réalisé un premier spectacle décalé sur Harry Potter qui mettait en scène les quatre premières années du jeune sorcier.