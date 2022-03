Accueil Régions Namur-Luxembourg Plan de sauvetage des batraciens dans la province de Namur Lorsqu’ils quittent leur état d’hibernation, les grenouilles, crapauds et autres tritons prennent le risque de se faire écraser ou d’être projetés contre les soubassements des véhicules pour rejoindre leur site de reproduction. ©Pat on Stock Ugo Arquin

À l’approche du printemps et des températures plus douces, grenouilles, crapauds ou encore tritons sortent de leur état d’hibernation. Prochaine étape: rejoindre les mares et les étangs, où ils sont nés, afin d’assurer leur reproduction. Un objectif néanmoins parsemé d’embûches en raison du réseau routier, fréquenté par de multiples automobilistes. En plus du risque de se faire écraser, les batraciens peuvent aussi...