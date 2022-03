Accueil Régions Namur-Luxembourg DéFI : probation pour le putschiste repenti Patrick Pynnaert reste exclu, mais avec sursis. Il est réintégré sous surveillance. Emmanuel Wilputte

DéFI au conseil provincial, ce sont deux élus, qui avaient rallié et permis une majorité avec le MR et le cdH, les alliés bleus et oranges n’étant plus assez nombreux pour repartir ensemble à l’issue du scrutin de 2018. Deux mandataires, dont un est devenu député provincial, Amaury Alexandre. L’autre c’est Patrick Pynnaert, "simple" chef de groupe, qui a tenté un putsch en décembre 2020. Dans la nuit précédant une réunion du conseil,...