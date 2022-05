La tortue de Jan Fabre restera à Namur mais des mesures additionnelles seront prises

Le Collège communal de Namur confirme mardi le maintien de l'œuvre de Jan Fabre à la Citadelle de Namur mais ajoute que des mesures d'accompagnement sont prévues, "destinées à illustrer la désapprobation de la Ville à l'égard de monsieur Fabre et des actes graves qu'il a commis".

L'artiste a été condamné pour des faits de violences et harcèlement sexuel au travail. Une demande a été adressée au service de la culture afin de placer un bandeau noir sur le visage de la représentation de l'artiste durant 18 mois, qui correspondent à la durée de sa condamnation avec sursis. Par ailleurs, l'oeuvre sera plongée dans le noir la nuit venue, et ce dès mardi soir et durant 18 mois également.

Enfin, un panneau informatif visant à contextualiser l'oeuvre et "marquer la distance de la Ville à l'égard des actes du personnage" sera installé.