Les étudiants bibliothécaires-documentalistes de l'Hénallux présentent leur grainothèque

Une matinée de présentation et d’animation autour de la grainothèque est organisée par les étudiants bibliothécaires-documentalistes du Département social de Malonne de l’Hénallux, ce samedi 21 mai, de 9h30 à 13h, à la cafétaria de l’Hénallux située au 121 Fond de Malonne. Chasse au trésor, atelier de plantation de graines de légumes et d'aromates et apéritif dinatoire autour des légumes sont au programme.

L’objectif de cette grainothèque est de promouvoir l'échange de variétés de graines entre particuliers, cultivables dans nos régions et de créer un espace d'échange, culturel et générationnel. Celle-ci a été créée à l’initiative des étudiants de première année de bachelier en bibliothéconomie et documentation. Dans le contexte urgent des problématiques sociétales et écologiques actuelles, la création de grainothèques propose un partage de matériel et d'informations et promeut aussi la lecture.

Une documentation consultable qui reprend des ouvrages de conseils éclairés en jardinage pour celles et ceux qui se veulent écoresponsables est associée à la grainothèque,

Plusieurs bibliothèques publiques (Huy, Florenville, Bertrix, Beaufays, Flawinne, Liège Saint-Léonard, etc.) avaient déjà conjugué le partage du livre avec celui des graines dans une initiative citoyenne.