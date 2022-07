Situation très tendue à la prison de Marche-en-Famenne depuis plusieurs semaines: la direction mise en cause, "150 à 190 détenus" seraient concernés

Détenus et avocats témoignent d'une situation très tendue à la prison de Marche-en-Famenne depuis plusieurs semaines, indiquent lundi dans un communiqué l'Observatoire international des prisons (OIP), le Genepi et le Collectif de Proches de Détenu.e.s de Belgique (CPDB).

En raison d'un retard au niveau du travail de la direction, les détenus seraient notamment privés de leur droit de sortie. "Le retard se résorbe", nuance l'Administration pénitentiaire. "Les membres de la direction, en effectif fortement réduit, n'assurent plus leur mission d'avis, bloquant les permissions de sorties ou les demandes de surveillance électronique et de libération conditionnelle via le tribunal de l'application des peines. Résultat: des mois d'attente pour les détenus et une prison sous pression, précisent l'OIP, le Genepi et le CPDB.

Selon les auteurs du communiqué, "de 150 à 190 détenus" seraient concernés - chiffres contestés par l'Administration pénitentiaire qui les trouvent "largement surévalués" -, "soit environ la moitié de la population pénitentiaire" de la prison de Marche. "Cette longue liste d'attente aurait d'ailleurs causé l'annulation de plans de reclassement, y compris dans des situations où les personnes incarcérées disposaient d'un contrat de travail. L'administration pénitentiaire, par son inactivité, met donc en échec les plans de reclassement de détenus. Les plans de reclassement sont pourtant essentiels dans l'accompagnement des détenus dans leurs parcours de réinsertion sociale !", poursuivent-ils.

Interrogée par Belga, l'Administration pénitentiaire confirme qu'en raison d'absences au sein de l'équipe de direction, du retard a été accumulé dans les avis. "L'administration pénitentiaire a pris en charge cette problématique et a mis en place un système de support en un soutien structurel (une personne est notamment venue en renfort) et nous pouvons communiquer que depuis quelques semaines une grande partie du retard est résorbé."

L'Administration pénitentiaire reconnaît toutefois que "la situation au niveau de l'équipe de direction de Marche reste compliquée" et qu'elle met "tout en œuvre afin de fournir le support nécessaire".