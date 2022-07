La flèche d'un camion-grue s'effondre à la Foire de Libramont

Les faits se sont déroulés après 18h, en fin de journée pour la Foire agricole, qui ferme ses portes au public à 18h30.

"Un périmètre de sécurité et de travail a été établi pour nettoyer car de l'huile s'est écoulée. On doit nettoyer et remettre le périmètre en état", a expliqué la manager de la Foire de Libramont, Natacha Perat, précisant que seuls des dégâts matériels avaient été occasionnés et qu'il n'y avait pas de blessé. Aucun animal n'a non plus été blessé.

La cause de l'incident est probablement d'origine technique.