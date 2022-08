Fêtes de Wallonie 2022 : Bob Sinclar, Benabar, Mister Cover, Claire Laffut, Ykons à l'affiche

L'affiche et les nouveautés 2022 viennent d'être dévoilées

La Ville de Namur et ses partenaires ont dévoilé ce mercredi le programme des "Fiesses" 2022. Le programme des moments officiels, la programmation musicale, les principaux rendez-vous folkloriques et le programme d’animations de la RTBF, du CCW (Comité Central de Wallonie) et du CCQN (Collège des Comités de Quartiers Namurois) sont désormais connus.

L'affiche de la place Saint-Aubain a été dévoilée. Bob Sinclar se produira le jeudi soir, après Calumny et les Loulou Players.

Le vendredi sera placé sous le signe de la cover, avec Envole-moi (Goldman), Attitude (Johnny Halliday) et Mister Cover.

Au programme le samedi : Ykons, Claire Laffut et Bénabar, en version music hall, accompagné de 14 musiciens.