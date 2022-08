Bastogne va s’engager à devenir une "Ville rose"

La convention officielle de l’asbl Think Pink sera signée prochainement

Depuis plusieurs années, Bastogne se mobilise pour soutenir et promouvoir différentes campagnes de prévention dans le domaine de la santé : diabète, maladies cardiovasculaires etc.

Dans ce cadre, la commune signera prochainement une convention avec l’asbl Think Pink, active dans la lutte contre le cancer du sein et deviendra officiellement "Ville rose".

Le bourgmestre Benoît Lutgen et le président du CPAS Jean-Michel Gaspart remercient Corinne Zune, ancienne conseillère du CPAS, qui nous a malheureusement quittés le 1er novembre 2021. Initiatrice du projet, c'est elle qui a organisé les premiers contacts avec l'asbl Think Pink.

Aux côtés de la commune et du CPAS, sa famille, ses enfants et ses proches ont décidé de prendre le relais et proposeront prochainement la campagne « Octobre rose » afin de sensibiliser activement les citoyen(ne)s à l’importance du dépistage du cancer du sein. Toutes les activités, dont le « Corinne’s day », seront organisées au profit de la lutte contre le cancer.