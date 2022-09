La première pierre du futur bâtiment dédié au bachelier en agronomie a été posée à Ciney

Ce futur bâtiment de 3.300m² sera composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages. Au rez, on retrouvera un auditoire de 228 places, un espace administratif, une cafétéria, une petite cuisine et une salle de réunion. Au premier étage, six salles de cours, une salle informatique et une salle des profs. Enfin, cinq laboratoires dont un avec une salle de cours attenante composeront le deuxième étage.

Ce bâtiment sera par ailleurs à haute performance énergétique avec notamment des châssis en aluminium triple vitrage avec stores automatiques, des finitions intérieures visant un confort acoustique et une inertie thermique. Une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques seront aussi installés.

"Nous fêterons les 35 ans du bachelier en 2023. Depuis sa création en 1988, plus de 1.200 étudiants ont été diplômés. Ce nouveau bâtiment est avant tout la reconnaissance du travail de qualité mené par nos équipes de professeurs successives et actuelles", a indiqué le directeur du bachelier, Thibaut Fiasse. Ce dernier espère pouvoir accueillir les étudiants au sein de cette nouvelle infrastructure dès la mi-septembre 2024.

Le budget total du chantier est de 6.295.198 euros, dont 4.049.378 subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.