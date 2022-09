André Brasseur fait un malaise en plein concert anniversaire à Namur

Ce devait être, et c’était, jusqu’à une dizaine de minutes de la fin du concert, un moment de fête et de communion avec un public de fidèles.

Samedi soir, André Brasseur et son orgue, pour leurs soixante ans de carrière, faisaient danser la salle à la Nef (ancienne église d'Harscamp) quand, vers 10h, le musicien s'est senti mal, s'effondrant sur son instrument . "Dans un premier temps on a cru à une mauvaise blague de sa part avant de se rendre compte que ce n'était pas le cas", raconte un spectateur. Une ambulance a été appelée et l'artiste de 82 ans a dû être emmené en clinique. "Les gens applaudissaient pour le soutenir quand il a quitté la scène sur la civière, mais l'ambiance après était assez bizarre, avec l'inquiétude de savoir comment il allait."

Dimanche matin, les nouvelles étaient cependant rassurantes. André Brasseur avait pu rentrer chez lui durant la nuit: "Il a fait un malaise suite à un gros coup de fatigue"indique un proche. On ne peut que souhaiter à l'énergique et sympathique organiste de se remettre en selle et en scène bien vite.