Appel à témoins pour un vol à main armée commis à Namur le 17 septembre

Le 17 septembre 2022, un individu a commis un vol à main armée au « Point-Chaud » situé Place de la Station à Namur. L'auteur est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence normale, a les cheveux châtain clair et une moustache. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu, un sweat à capuche foncé de marque « Puma », des baskets foncées avec l'inscription « Puma » sur le dessus et une écharpe de style « Burberry ».

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Cet avis est disponible ici : https://www.police.be/5998/fr/avis-de-recherche/personnes-recherchees/attaques-a-main-armee/vol-a-main-armee-a-namur-1

Lire aussi : https://www.dhnet.be/regions/namur/2022/09/18/braquage-rue-godefroid-400-euros-ont-ete-derobes-JOLZQCX73NHCZLTNUZ6ZX6V6V4/