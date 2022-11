Le papa de Romain, décédé au Rallye du Condroz: "Supprimer le Rallye? Cela ne nous rendra pas notre fils"

Dimanche a été une journée noire sur les routes du Condroz. Lors du passage du Rallye à Moha (Wanze), Romain et Margaux, respectivement âgés de 18 et 16 ans, ont perdu la vie après la sortie de route d'un véhicule.

Quelques jours plus tard, l'heure est à l'apaisement pour les parents du couple décédé. Si l'émotion est vive, Fabrice, le papa de Romain, ne veut pas polémiquer. Interrogé par nos confrères de Sudinfo, le Condruzien d'origine dit n'en vouloir à personne, et n'envisage pas une annulation du Rallye à l'avenir. "Me demander si l'on doit stopper définitivement le rallye? Je n'ai rien à revendiquer et cela ne va pas nous rendre notre fils", déclare Fabrice. "Sachez que je ne condamne personne. Les organisateurs du rallye sont des gens responsables."

"Pour moi, le rallye du Condroz, cela doit toujours être une fête", poursuit Fabrice, qui a lui-même couvert la course en tant que photographe professionnel durant plusieurs années.

Les funérailles de Romain et Margaux se tiendront samedi.