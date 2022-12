Colère au sein de la zone de secours NAGE : une abstention quasi totale lors du vote du budget

La protestation était donc vive au conseil zonal de ce 6 décembre où figurait officiellement à l’ordre du jour l’adoption du budget 2023. Les représentants de la zone de secours ont émis un vote totalement inédit puisqu’une seule et unique commune s’est prononcée favorablement sur le budget tandis que toutes les autres communes et la Province se sont volontairement abstenues. “Il est à noter que le vote favorable de cette commune – Gembloux en l’occurrence – qui fut pleinement concerté avec les autres communes, visait à permettre à nos pompiers de disposer d’un budget fonctionnel et ne pas générer de difficulté opérationnelle pour les services de secours car sur le fond du dossier, tous les représentants locaux partagent la même indignation. Malgré la montée en puissance par paliers des Provinces depuis 2020, le budget 2023 a balayé les bénéfices de cette réforme régionale puisqu’à peu de chose près les dotations communales 2023 sont revenues à leur niveau de 2019. La contribution fédérale en 2023 dans le cofinancement de la zone est de l’ordre de 18 % alors que les apports locaux sont de 82 %, ce qui nous ramène à la situation de 2016 et nous éloigne scandaleusement du fameux ratio 50/50 vendu aux pouvoirs locaux au moment de la réforme entrée en vigueur en 2015.”

Et de poursuivre : “Pour le surplus, la zone NAGE a entrepris en 2020 une action en justice contre cette carence fédérale. Elle a gagné en première instance contre l’État. L’État belge a été mis en demeure de mettre en œuvre et définir le ratio de cofinancement pour le 1er juillet 2022 ; ce qu’il a fait par l’adoption d’un arrêté royal visant à mettre à son avantage une série de moyens financiers dits “cachés” en faveur des zones de secours. Le procédé est grossier et irrespectueux des zones de secours. L’abstention massive témoignée par le conseil de zone lors de l’adoption de son budget 2023 visait à manifester une nouvelle fois symboliquement notre opposition à la manière dont l’autorité fédérale gère ce dossier et à dénoncer l’arrêté royal adopté.”