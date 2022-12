Le bourgmestre, Rudy Delhaise, a partagé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"Le sort s’acharne sur notre commune, avec cette fois un incendie mortel à Warêt-la-Chaussée. Mes plus sincères et profondes condoléances à cette famille qui vient de subir un nouveau drame, en ce jour de Noël, avec la perte de leur fils de 51 ans. Merci à nos policiers, ambulanciers et nos pompiers pour leur intervention qui a permis de maîtriser l’incendie à une seule maison", a-t-il écrit.

Nos confrères de Sudinfo avancent que le feu s'est déclaré vers 20H ce dimanche soir. Malgré l'intervention des pompiers, Marc. G., un quinquagénaire bien connu du quartier, est décédé dans l'incendie.

L'origine de l'incendie est encore inconnue.