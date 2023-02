Marlène, la doyenne du parc animalier du Domaine des Grottes de Han, s’en est allée

Le Domaine des Grottes de Han déplore le décès de son plus ancien pensionnaire. “Marlène formait avec Willy, son compagnon de toujours, un duo emblématique qui attendrissait tous les visiteurs du Parc. Marlène et Willy sont arrivés au Domaine en 1994.Depuis quelque temps, Marlène souffrait de problèmes de vue. Elle avait perdu l’usage d’un œil et le deuxième était touché par une luxation du cristallin, ce qui détériorait sa vue et pouvait la rendre complètement aveugle.”