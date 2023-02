La cour d’appel de Liège a condamné un jeune homme à 6 mois de prison avec sursis d’une durée de trois ans et une amende de 800 €, et en a acquitté un autre pour cause de légitime défense après avoir pris part à une bagarre d’une violence inouïe. Celle-ci s’est déroulée à Namur, le 28 mars 2021.