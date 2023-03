Six nonnes renvoyées de l’abbaye de Cordemoy : "Une décision incompréhensible"

Il s’agit d’un énième rebondissement dans cette affaire vieille de 6 ans. Les sœurs ont dix jours pour faire appel. S’il faut en croire leur avocat, Maître Paul Muylaert, un recours contre cette décision va être déposé rapidement.

Nous vous détaillons ci-dessous la substance du communiqué de l’ordre qui justifie sa décision ainsi que la réaction de Me Muylaert.

"Désobéissance obstinée des sœurs"

Voici ce communiqué: "L’abbé général en son conseil, après avoir étudié le dossier dans ses différents aspects, dont l’aspect humain et fraternel, s’est trouvé dans l’obligation de décider leur renvoi de l’ordre. En outre, cette décision a également été motivée par un désir d’équité vis-à-vis des autres moniales de Clairefontaine qui, non sans douleur et souffrance, ont obéi à la décision de fermeture et, conformément à leurs vœux, ont choisi d’autres monastères dans lesquels elles résident aujourd’hui.

Le droit de l’Église (C. 686) prévoit en effet la possibilité de renvoi d’une religieuse pour des causes graves, comme par exemple 'la désobéissance obstinée aux prescriptions légitime des supérieurs en matière grave'. Ceci ayant été établi, la procédure de renvoi, connue des six religieuses, qui implique la réduction à l’état laïc, a donc été initiée par les supérieures actuelles dont dépendent aujourd’hui les religieuses. Les deux avertissements successifs (appelés monitions) prévus par la législation de l’Église ont été successivement envoyés à chacune des sœurs leur demandant de rejoindre leur communauté d’élection. Les six religieuses ont exercé leur droit de s’opposer aux monitions, mais aucune d’entre elles n’a désiré quitter le lieu où elles résident encore."

"La commission a essayé d’aider les sœurs à déménager"

Le communiqué poursuit en rappelant la chronologie des faits: "Après de nombreuses réflexions et consultations, y compris des visites apostoliques, en février 2017, le Saint-Siège a décidé la fermeture de l’abbaye de Clairefontaine. Selon les constitutions de l’ordre, une commission de fermeture a été nommée, chargée, entre autres choses, de prendre soin des moniales de la communauté supprimée. Depuis 2017 jusqu’à décembre de 2022, la commission a essayé d’aider les sœurs à déménager dans une autre communauté de l’ordre. Durant l’été de 2022, elles ont choisi de s’établir dans les communautés de Chimay et de Soleilmont, choix qu’elles n’ont cependant pas mis en œuvre. Pour trois d’entre elles dont la santé est plus fragile, des places dans une maison de repos ont été trouvées. Mais elles ne s’y sont pas rendues. Entre-temps, l’abbé général les a rencontrées et, à cette occasion, a regretté des maladresses dans les communications avec les autorités de l’ordre, sans pour autant que cela nuise à la perspective d’une procédure de renvoi de l’ordre à leur encontre si elles persévéraient dans leur volonté de ne pas se rendre dans leurs nouvelles communautés."

"Surpris par le déplacement de l’avocat à Rome"

L’ordre reconnaît aux nonnes le droit de faire appel: "Ainsi que le prévoit la législation de l’Église, cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la congrégation pour les religieux qui devra alors statuer en dernière instance sur la légitimité du renvoi. À cet égard, nous avons été surpris que l’avocat des six sœurs se soit rendu auprès du préfet de la congrégation pour lui remettre un dossier de défense des sœurs, alors même que l’ordre qui devait décider en première instance aurait dû logiquement être rencontré en premier. Cela nous paraît comme étant en parfaite contradiction avec les règles élémentaires de toute procédure judiciaire ou canonique. L’ordre est conscient de la situation douloureuse des sœurs, ainsi que de celle de toutes les personnes qui les ont accompagnées et aidées pendant tant d’années. Cette décision de renvoi de l’ordre nous attriste tous. Mais elle est la conséquence du choix radical que les six religieuses ont fait de rester dans le monastère de Cordemoy. "

"Cette décision viole le Canon 698"

Paul Muylaert, l’avocat des six nonnes de Cordemoy, reconnaît que cette décision prise par l’ordre suit la voie canonique normale. "Nous avons dix jours pour faire appel, mais c’est certain que nous allons très vite contester cette décision de laïciser les sœurs. Ce recours est suspensif. Nous allons nous entourer d’un spécialiste en droit Canon."

L’avocat poursuit: "Cette décision viole le Canon 698 dans la mesure où les sœurs ont sollicité de présenter leur défense devant le modérateur suprême, c’est-à-dire l’abbé général. Ce droit est pour moi gravement méconnu."

Me Muylaert va plus loin. Il explique que présenter une défense devant un abbé général qui a sollicité le pardon constitue une situation intenable pour l’ordre qui a sans doute, dit-il, "préféré la décision plutôt que d’affronter la difficulté".

"Une décision incompréhensible et précipitée"

Le conseil rappelle encore que "le monastère est le domicile légal des sœurs et, à ce titre, protégé par la loi. De surcroît, le décret wallon interdit toute expulsion avant le 15 mars courant."

L’avocat souligne encore que la visite à Rome de la délégation belge, le 10 février, "n’a pas constitué une démarche procédurale canonique mais une visite visant à dénoncer une injustice grave portant préjudice à la communauté chrétienne par la fermeture et l’espoir de trouver une solution pour la poursuite d’une vie religieuse au sein du monastère".

Me Muylaert précise aussi que l’ASBL Abbaye de Clairefontaine qui est propriétaire du monastère, lors de son dernier conseil d’administration (organe d’administration), a soutenu la démarche de poursuite par une rencontre avec une autre communauté religieuse.

"Nous sommes donc en présence, conclut-il, d’une décision incompréhensible et précipitée pour littéralement empêcher ces démarches dans l’intérêt de la communauté chrétienne."