"Ma maison géodésique est autoportante, très lumineuse et chauffée par un simple poêle à bois"

On l’appelle maison géodésique, même si, dans le cas qui nous occupe, il s’agit un polygone de 10 côtés isométriques d’une longueur de 3 mètres. La structure de bois est toutefois coiffée d’une charpente géodésique, c’est-à-dire composée de triangles. Une géode, un peu comme un diamant taillé ou une pomme de pin, c’est une forme inspirée de la nature. Elle offre une vue imprenable sur la nature, celle de la campagne de Warmifontaine où elle est en chantier.

Une toiture végétalisée, de la laine de mouton pour isoler, des blocs de chanvre comprimé, de la chaux et de l’argile sur le mur et en guise de carrelage sur le radier. Bref, cette maison, encore inédite en province de Luxembourg, alors qu’il en existe pas mal d’exemplaires en Wallonie, n’a que des avantages selon les concepteurs: plus résistante aux tempêtes, peu énergivore et surtout modulable. Il n’en fallait pas plus pour séduire la propriétaire des lieux Laura Thévenin.

Pas de souci avec l’Urbanisme

Madame Thévenin, pourquoi avoir choisi Warmifontaine pour installer votre maison ?

Je suis Virtonnaise et quand j’ai vu qu’il y avait ce terrain d’une cinquantaine d’ares à vendre ici, je n’ai pas hésité. En plus de ma maison, j’ai de la place pour mes animaux, potager, etc. Et puis, j’ai eu un bel accueil de la Ville de Neufchâteau quand j’ai parlé de mon projet.

L’urbanisme vous a-t-il fait changer votre projet ?

À part une première copie à revoir, il n’y a pas eu trop de difficultés. J’ai dû convaincre que cela s’intégrait bien dans le bâti grâce au bardage en bois et à la toiture végétalisée. De plus, je plante des arbres tout autour dans la propriété. Bref, ce n’est pas un coup de poing dans le paysage. Que du contraire.

Quel est le coût par rapport à une maison traditionnelle d’un même volume ?

C’est équivalent et le fait que c’est modulable, cela permet d’ajuster son budget en fonction de l’augmentation du prix des matériaux. J’ai 70 m² par étage et ça aurait pu être 50 ou 100 m² (caves sous tout le bâtiment, un rez, un 1er et une mezzanine plus petite). Tout est fabriqué en atelier et il suffit d’assembler. Si on veut agrandir, on se colle sur un des côtés et le tour est joué.

Coup de foudre pour les maisons géodésiques de Trooz et d’Aywaille

Quelle entreprise est capable de réaliser ce type de maison ?

J’ai pris contact avec la société Isographic à Sprimont. J’ai eu un coup de cœur pour une maison à Trooz réalisée par Isographic. J’ai visité un double 8 à Aywaille, (2 maisons de 8 côtés assemblées). Ce fut le coup de foudre.

Quels sont les avantages d’une maison géodésique ?

Un bon ratio entre surface au sol et volume. Il y a besoin de moins de matériaux pour le même volume que pour une maison traditionnelle. Elle est, par sa forme, résistante aux tempêtes, est autoportante, très lumineuse et chauffée par un simple poêle à bois. La structure en douglas est fabriquée en atelier et très rapidement assemblée. C’est en quelque sorte comme un gros meuble Ikea, ce type de maison. (rires). On peut donc facilement mettre la main à la pâte soi-même en montant les blocs de chanvre qu’on coupe à la scie sabre et qu’on lie avec un mélange d’eau et de chaux ; on peut mettre en place l’argile au mur et au sol après une formation d’une journée. La maison est agréable à vivre et respirante, saine et sa forme est réputée être, pour les personnes qui y croient, un dynamiseur d’énergie.

Pas de souci avec les organes de contrôle de conformité ?

Non. J’ai juste eu un refus d’un électricien qui avait peur de passer des gaines dans le chanvre. Mais il n’y a aucun problème puisque cette matière est même plus résistante au feu.

Comment les voisins réagissent-ils ?

Il y a des réactions positives. Nous organiserons une journée portes ouvertes bientôt ; quand le chantier sera terminé et nous répondrons aux questions.