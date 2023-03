Manifestation des agriculteurs contre la nouvelle PAC : des dizaines de tracteurs ont bloqué les rues de Jambes (VIDÉO)

Des dizaines de tracteurs se sont ainsi rassemblés aux abords de la place de la Wallonie, usant de leurs klaxons, pour s’opposer aux mesures de la nouvelle PAC, jugées trop contraignantes pour les agriculteurs. “Les agriculteurs sont les premiers à être conscients du problème érosif, et les premiers également à mettre en place des mesures de manière volontaire et en tenant compte des réalités agronomiques du terrain. Mais nous avons besoin de mesures justes, réfléchies, et réellement efficaces contre ce risque érosif, plutôt que de mesures construites sans aucune réflexion de terrain”, a déploré la FWA.

La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), également représentée à Jambes ce mardi, a dénoncé de son côte “un ras-le-bol”, dans un communiqué : “Ras-le bol que le bon sens paysan soit sans cesse remis en question et bafoué par des mesures totalement inadaptées aux réalités de terrain […] Il est plus que temps que l’agriculture soit soutenue comme il se doit par le monde politique et les citoyens. Il en va tout simplement de la survie du modèle agricole familial wallon que nous avons encore la chance de connaître, aux antipodes des pratiques d’autres régions du monde bien moins regardantes”.