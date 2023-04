” Les faits se sont déroulés, lundi en début de soirée, au camping de Cherapont, souligne la bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard. “La police m’a avertie vers 19 h 15. Un homme, en état d’ébriété, s’est montré agressif. Les policiers ont riposté. Cette personne est décédée.”

Le parquet du Luxembourg vient de communiquer sur cette affaire.

"La police s'est rendue au camping car un Liégeois, âgé de 40 ans, se promenait en état d'ébriété et tenait des propos suicidaires", précise Etienne Donnay, procureur du Roi. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, il portait deux couteaux et se montrait menaçant. Il n'a pas répondu aux injonctions et a fait un mouvement brusque en direction des policiers. L'un d'eux a ouvert le feu."

Une information judiciaire a été ouverte. Des experts ont été désignés. Les deux policiers, en intervention, seront entendus. Le quadragénaire, originaire de Liège, n'était pas domicilié au camping. Il était venu rendre visite à sa mère.

Le gérant du camping de Cherapont est sous le choc. "Je n'étais pas sur place quand les faits se sont produits", indique-t-il. Je n'ai pas assisté à l'intervention des policiers. A mon retour, la police m'a expliqué ce qu'il s'était passé. C'est la première fois qu'un tel fait se produit dans ma propriété. Je connaissais ce Liégeois de vue. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec lui. Sa mère réside dans une caravane mais elle n'est pas domiciliée à Cherapont."