Gembloux: elle tente d’assassiner son voisin pour “aller en prison et y trouver de l’aide”

Une scène d’une grande violence a eu lieu le 1er septembre 2022 à Gembloux. Suite à une dispute de voisinage, la prévenue, née en 2004, est partie à la rencontre de son voisin armée d’un couteau. Elle lui en a donné un coup dans le dos alors qu’il avait le dos tourné puis 2 autres, à l’épaule et au bras. Elle déclare : “Je n’étais pas dans mon état normal, j’avais pris de l’alcool et des stupéfiants, j’étais en colère, mais je ne voulais pas le tuer. Je m’en veux pour ce geste, je veux me faire aider, pour gérer mon impulsivité, je dois grandir, gagner en maturité.” La prévenue a fait le point sur son parcours de vie : “J’ai pris de l’héroïne, de la cocaïne, de la méthadone. Je consomme toujours du cannabis. Les médicaments me bouffent le cerveau et me transforment en lavette. J’ai fait une tentative de suicide à 14 ans, j’ai connu le SAJ, le SPJ, j’ai fait des fugues, j’ai été à la rue et me suis prostituée. Je vois actuellement un psychiatre et je veux m’en sortir.”