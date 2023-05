Des jeunes frappent un policier à Athus et entrent dans sa maison

Les faits remontent à un peu plus de deux ans, en février 2021. Un policier sort de son habitation à Athus, il est en colère et craint pour sa petite fille à l’intérieur car il voit "une dizaine de jeunes lancer des bouts de bois sur sa façade, dont le prévenu porteur d’une barre de fer avec une pique au bout", souligne Me Perine Colot, partie civile pour l’État belge, en raison du statut de policier de la victime.