Victime d’une cyberattaque, le Centre Hospitalier Sambre et Meuse doit limiter ses services

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM) a été victime d’une cyberattaque vendredi matin et doit limiter ses services jusqu’à nouvel ordre, indique le service communication de l’hôpital. Les deux sites, Sambre et Meuse, sont concernés à des degrés divers.