La déferlante AirBNB met les chambres d’hôtes et gîtes wallons sous tension : "La situation n’est plus tenable"

Si Évelyne est passionnée par son métier, la réalité de son quotidien est, malheureusement, loin d’être aussi idéale. Au point qu’elle envisage désormais de remettre son activité.

Évelyne Vaernewyck dans le jardin de sa jolie maison d'hôtes namuroise.

“Lorsque l’on est professionnel de l’accueil touristique, avec des chambres d’hôtes, des gîtes, on doit répondre à un cahier des charges assez contraignant : nous avons l’obligation de vivre sur place, d’accueillir les hôtes personnellement, de proposer le petit-déjeuner. Sans compter les normes incendie à respecter, les assurances, les statistiques, la Sabam, l’AFSCA, les taxes et évidemment les impôts. ” Comme pour tout métier, l’accueil en maison d’hôtes est réglementé. Et imposé. C’est un vrai métier.

Pour Évelyne, qui gère seule sa maison d’hôtes, c’est devenu intenable. “Quand on est seule, on doit tout faire : l’accueil, le petit-déj, les courses, le linge, le nettoyage… Mais on ne fait pas de bénéfice, on est sur la corde raide tout le temps. Et avec de tels horaires, les week-ends pris par le travail, c’est difficile de trouver un partenaire de vie sur lequel s’appuyer. ”

AirBNB juste en face

De l’autre côté de la rue, en face de sa maison, un immeuble a été récemment vendu. “Le nouveau propriétaire va y faire des chambres pour AirBNB, sur plusieurs étages. Il n’y vivra pas, donc pas d’accueil, pas de petit-déj, juste une porte à code et c’est tout. ” Et surtout, pas de taxes, pas d’impôts, pas de normes incendie, pas d’assurance particulière. Rien.

Ce type de logement non reconnu par le CGT (le Commissariat Général au Tourisme), il s’en crée des centaines chaque année. Rien qu’en province de Namur. “Il y a une offre sur le marché qui devient exponentielle, parce qu’il n’y a aucun contrôle. ”

Nos confrères de LN24 ont relayé l’étude du chercheur Hugo Périlleux qui a comparé les chiffres à Bruxelles. Dans le Pentagone (à l’intérieur de la petite ceinture) et à proximité, on trouve une centaine de chambres d’hôtes reconnues. Pour près de 4000 AirBNB. Non déclarés (ou à peine), ils ne sont soumis à aucune réglementation. Une concurrence déloyale qui met le secteur de l’accueil touristique en péril. La Ville de Bruxelles prend le problème au sérieux. Elle a fait fermer près de 500 de ces logements en trois ans.

Évelyne Vaernewyck soulève une autre conséquence : “Pour une famille à faibles revenus, c’est devenu très difficile de trouver une maison à louer. Les propriétaires préfèrent faire des locations touristiques, beaucoup plus rentables.”

À Namur, comme dans bon nombre de villes européennes, les secteurs touristique et immobilier sont mis sous pression.

En groupe avec la ministre

Elles sont dès lors plusieurs à porter leurs revendications auprès de la ministre Valérie De Bue (MR). Avec Évelyne Vaernewyck, on retrouve Muriel Charon, la propriétaire de l’emblématique Villa Balat, à Jambes. Et d’autres, de Dinant, de Liège. Elles ont invité, il y a quelques jours, la ministre pour un petit-déjeuner de travail, chez Évelyne. Un entretien qui a été productif et positif, selon le retour de tout le groupe.

Depuis 2019, ces professionnelles du secteur touristique ne se sentaient pas suffisamment entendues face à cette déferlante AirBNB. Elles veulent conscientiser les pouvoirs politiques de la réelle menace qui plane sur tout un secteur.

“C’est une véritable ubérisation du secteur de l’accueil touristique. Ces illégaux font une concurrence déloyale aux officiels, ils faussent le marché touristique, ils faussent les statistiques, ils privent l’État de rentrées, ils créent une flambée des prix du logement, ils ne créent pas de véritables synergies avec les autres acteurs du tourisme et ils facilitent des activités de prostitution et de trafic de stupéfiant. ”

Le tableau est sombre. Inquiétant. “Comment, d’un côté, dire vouloir soutenir les acteurs professionnels du tourisme et, d’un autre côté, fermer les yeux sur l’offre démesurée de logements illégaux ?”

Autre statistique, citée par Évelyne et Muriel : “Ceux qui ont une maison d’hôtes, en moyenne, ils tiennent trois ans.”

Alors qu’elle est passionnée par son métier et fière de son produit, Évelyne pense désormais passer la main. “J’ai un beau produit, je suis porteuse de projets, je suis très fière de moi, j’ai un bel endroit avec de très bonnes notes. Mais la situation n’est plus tenable.”

À refaire, retenterait-elle l’expérience ? “Seule ? Non. ”

À Namur, l'emblématique Villa Balat.

Le Petit futé, la goutte de trop

La sortie, début 2023, du guide “Le Petit futé, Namur et escapades mosanes” a été un déclencheur pour le groupe de propriétaires. Financé par de l’argent public (il est à l’initiative de l’échevine namuroise Anne Barzin, présidente de la Maison du Tourisme – Explore Meuse), il accumule les lacunes: "On constate, nous précisent Évelyne Vaernewyck et Muriel Charon, qu’il y a de nombreux lieux repris dans ce guide qui n’existent plus, qui sont fermés (le "Vieux Waulsort", par exemple, fermé et à vendre depuis plus d’un an). Des événements importants ne sont pas repris, des gîtes et maisons d’hôtes officiels depuis des années, ne sont pas repris dedans. Mais surtout, il y a beaucoup d’hébergements non reconnus qui y figurent en bonne place. C’est de l’argent public utilisé pour faire de la publicité pour des gens qui sont dans l’illégalité."

Un comble que les propriétaires professionnels ne peuvent supporter.

Nous avons contacté le responsable des guides Petit futé pour la Belgique, Philippe Wyvekens, ainsi que Bernard Dubrulle, l’auteur du guide namurois. Leurs réponses sont à l’unisson. "Nous ne sommes pas responsables de ce que les gens font. Nous ne sommes pas la police. À partir du moment où une location a une visibilité sur un site comme AirBNB, ce n’est pas à nous à savoir s’ils sont autorisés ou pas."

Du côté de l’échevine Anne Barzin, on botte aussi en touche. "Si des logements AirBNB ne sont pas reconnus par le CGT, ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas en règle sur les éléments de sécurité. Notre démarche avec ce guide était de mettre Namur en avant, même s’il ne reprend pas nécessairement les hébergements reconnus par le CGT. C’est vrai que personnellement, je ne l’aurais pas écrit comme ça."

L’échevine namuroise comprend bien les critiques émises sur le guide et les craintes des opérateurs du secteur touristique. Mais pour elle, "il en faut pour tous les budgets. Une famille nombreuse ne peut pas s’offrir un gîte ou une chambre d’hôtes coûteux. On ne doit pas renoncer à accueillir ces familles à Namur pour autant. Limiter le nombre d’hébergements, travailler sur le volet qualitatif, c’est un pas que je ne franchirais pas comme ça. On doit veiller à ce que le visiteur soit accueilli dans de bonnes conditions de sécurité. Mais certains recherchent un hébergement moins coûteux. Il en faut pour tous les publics. On doit être vigilant par rapport à ça aussi."

De là à fermer les yeux sur les logements non reconnus? "La Ville n’est pas compétente par rapport à ceux qui travaillent en noir."

Le guide "Le petit futé Namur" a été le déclencheur de la réaction des professionnels du secteur touristique qui ont rencontré la ministre Valérie De Bue.

"Nous demandons de véritables sanctions depuis des années !"

Pour traquer les propriétaires peu scrupuleux, la Fédération des gîtes et chambres d’hôtes demande une vraie politique de contrôles...et de sanctions.

La Fédération des gîtes et chambres d'hôtes dénonce aussi cette concurrence déloyale.

"Nous avions connaissance de cette rencontre entre la ministre et quelques propriétaires de chambres d’hôtes. En tant que fédération, nous partageons cette préoccupation relative à la concurrence déloyale", indique Khevyn Torres, chargé de communication à la Fédération des gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie. Cette problématique n’est cependant pas neuve, souligne notre interlocuteur: " C’est un élément sur lequel nous interpellons systématiquement le politique." Cette concurrence déloyale ne s’applique cependant pas uniquement à certains logements Airbnb. "Nous visons en réalité tous les hébergements qui ne respectent pas la réglementation minimale qui existe en Wallonie."

Un propriétaire doit en effet se soumettre à plusieurs obligations s’il souhaite louer son bien. La Région a d’ailleurs serré la vis en la matière, en début d’année. Ainsi, depuis le 30 janvier 2023, la délivrance d’un permis d’urbanisme préalable à la création d’un hébergement touristique est devenue obligatoire. Les chambres chez l’habitant ne sont cependant pas concernées.

Une déclaration d’exploitation doit, par contre, être réalisée auprès du Commissariat général au tourisme (CGT) quel que soit le type d’hébergement. "Dans cette déclaration, le propriétaire doit démontrer qu’il dispose d’une attestation de sécurité incendie, d’une assurance responsabilité civile. Il doit aussi montrer qu’il n’a pas été condamné pénalement. Autre obligation: il ne peut pas proposer de durée de séjour inférieure à une nuit." Les dénominations protégées et classements (clés ou épis) peuvent faire l’objet d’une demande, mais sont facultatives.

Des sanctions… inexistantes

Cette réglementation s’applique aussi aux plateformes d’hébergement, comme Airbnb. Le hic, c’est que celles-ci ne vérifient pas forcément que les propriétaires respectent bien les obligations requises, avant la mise en location du bien. "Cela crée forcément une concurrence déloyale vis-à-vis des chambres d’hôtes mais aussi des gîtes, et des professionnels du secteur touristique wallon dans son ensemble ! Pour prendre le cas de notre propre site internet, nous ne reprenons que les hébergements qui sont en ordre à ce niveau-là."

La Fédération interpelle les responsables politiques depuis de nombreuses années afin de sanctionner les propriétaires peu scrupuleux. "Il est clair que des contrôles devraient être mis en place pour faire respecter la réglementation."

Mais pour ce faire, il faut du personnel et des moyens financiers. C’est là que le bât blesse: "Cela implique de mettre en place des cellules régionales ou communales chargées de contrôler ces logements... Il faut engager du personnel, ce qui demande du budget. Cela dit, par l’intermédiaire des taxes de séjour notamment, cela profiterait à pas mal de communes. Il y a un réel manque à gagner ! Mais malgré nos appels répétés, le politique a visiblement d’autres priorités..."

Analyser la situation

Contactée par nos soins suite à sa rencontre avec les propriétaires de chambres d’hôtes, la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue (MR) dit avoir entendu les préoccupations de ces acteurs de terrain. C.Dem

Illégalité? Airbnb dit respecter les réglementations locales

Les hôtes qui mettent leur bien en location sur Airbnb doivent respecter la réglementation wallonne, avance la plateforme.

Face aux critiques émises par les professionnels de l’accueil touristique wallon, la plateforme Airbnb nous répond qu’elle représente, non pas une concurrence, mais plutôt «une opportunité pour les chambres d’hôtes belges, leur permettant de développer leur activité auprès de nouveaux publics». Sur son site, la catégorie «chambres d’hôtes» compte près de 1000 annonces dans notre plat pays. Cette formule de chambre chez l’habitant serait particulièrement populaire auprès des jeunes et des voyageurs solos, à la recherche de bons plans. En 2022, le tarif moyen, pour ce type de logement, tournait autour de 60 euros par nuit en Belgique.

Le géant mondial de l’hébergement dit par ailleurs respecter «les réglementations locales mises en place par la Région wallonne». Elle rappelle ainsi que les locations saisonnières sont soumises à des règles claires, qui prévoient notamment une déclaration en ligne auprès du bureau du Commissariat général au tourisme. Selon la réglementation, les hôtes peuvent donc louer leur logement sans limitation de durée, à condition de disposer d’une assurance responsabilité civile et d’une attestation de sécurité incendie ou d’une attestation de contrôle simplifié. Mais les propriétaires respectent-ils vraiment cette réglementation? «Notre page dédiée à l’hébergement responsable en Belgique contient toutes les informations sur les réglementations locales existantes. Nous demandons aux hôtes de les respecter avant de mettre leur bien sur la plateforme et nous leur rappelons régulièrement de le faire», rétorque Airbnb.

Quant au profil des propriétaires, il s’agirait majoritairement d’habitants louant tout ou partie de leur logement de manière occasionnelle «pour faire de nouvelles rencontres et compléter leurs revenus». La notion d’illégalité et d’enrichissement lié à cette activité serait a priori exclue. La plateforme avance, à cet égard, sa récente enquête qui permet d’en savoir davantage sur le profil des hôtes. Ces derniers utiliseraient ce revenu supplémentaire «pour faire face à l’augmentation du coût de la vie». Pour près de quatre propriétaires sur dix, ces revenus permettraient simplement de vivre plus confortablement. Pour deux hôtes sur cinq, ces rentrées financières seraient même nécessaires «pour joindre les deux bouts». Autrement dit, pas de revenus plantureux au programme. Airbnb souligne enfin qu’en 2022, le revenu médian d’un hôte, en Wallonie, avoisinait 4600 euros. C.Dem