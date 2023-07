"Les représentants de l’abbaye de Rochefort doivent arrêter de mentir et de prendre les citoyens en otage"

Ces propos sont jugés "mensongers" et "manipulateurs" par les carriers. À tel point que pour la première fois depuis que les frictions existent entre l’abbaye et la société spécialisée dans l’extraction du calcaire, la direction et les syndicats (FGTB – CSC) ont décidé de sortir publiquement du bois. "Les représentants de l’abbaye doivent arrêter leurs mensonges, de prendre les citoyens en otage, commente le directeur technique, Antoine Riguelle. L’extraction sur l’extension ne va pas assécher la nappe phréatique de la Tridaine !"

Antoine Riguelle, directeur technique chez Lhoist. ©(Copyright: Vincent LORENT )

Il n’est d’ailleurs pas question, si le groupe venait à obtenir le permis de Région en bout de processus administratif, de toucher à la Tridaine. "Ce qui est extrêmement important à savoir, c’est que le niveau d’extraction n’ira pas en dessous du niveau de l’eau. Il n’y aura aucune interférence entre le forage et la nappe." Ce qui a le don d’énerver les carriers, c’est que les représentants de l’abbaye ne se réfèrent à aucune donnée scientifique du site. "D’où sortent-ils ces informations ? se demande Frédéric Lucchetta, secrétaire permanent FGTB. Se rendent-ils compte que même la direction de Lhoist ne possède aucune information sur la profondeur de l’eau sous-terre ?" Lorsque le Gouvernement wallon s’est montré favorable à la révision du plan de secteur de l’extension (de zone agricole en zone d’extraction), ce dernier a exigé une étude d’incidences environnementales et publié le contenu de celle-ci. Elle sera réalisée par la société Aries. "Je tiens tout de suite à le signaler à nos détracteurs: nous ne faisons que suivre la loi, indique Antoine Riguelle. Les frais sont à notre charge et cette société possède un agrément octroyé par la Région pour ce type de travail", insiste le directeur technique.

"Sans fondement"

L’étude est en cours et les résultats devraient être communiqués à la société Lhoist en fin d’année. "Dès lors, comment peuvent-ils affirmer que les forages assécheront la source ? L’abbaye joue sur la peur et l’émotion par des accusations sans aucun fondement. Direction, syndicats et travailleurs de Lhoist sont choqués par ces déclarations agressives. L’abbaye tente de manipuler les citoyens alors qu’elle ne possède aucun élément technique, scientifique pour prouver ce qu’elle avance." Thibaud Poncé, secrétaire régional CSC ajoute: "L’abbaye, c’est 100 000 m3 d’eau consommés par an, ce qui représente 25% de la consommation annuelle à Rochefort. Pour qui se prennent-ils en nous attaquant et en disant que nous allons assécher la nappe phréatique ?"

L'abbaye, un gros consommateur d'eau dans la région. ©(Copyright: Vincent LORENT )

Lhoist tient à rassurer les citoyens: ils auront toujours de l’eau au robinet. "La roche sous la carrière de la Boverie contient une très grande quantité d’eau, commente le directeur technique. Nos forages et tests de pompage réalisés il y a quelques années pour un autre dossier ont démontré que la nappe pourrait alimenter Rochefort pendant au moins deux ans sans qu’il ne tombe une goutte. C’est un château d’eau naturel dont le trop-plein se déverse dans la Tridaine et qui profite à tous les citoyens. Dire qu’il n’y a pas assez d’eau, c’est faux. Elle est disponible, il suffit d’aller la chercher." Dernier élément que direction et syndicats déplorent: le mépris envers les travailleurs. "Se mettent-ils à la place des 250 travailleurs directs et indirects de Lhoist ? Cette extension assurera du travail jusqu’en 2040. Pour un ouvrier, employé, ça équivaut à la scolarité de leurs enfants, à la durée d’un prêt. Cette attitude est révoltante." Pour répondre à ces différentes attaques, Lhoist a décidé de publier une lettre ouverte aux citoyens le 13 juillet. La guerre de l’eau est à nouveau déclarée à Jemelle.

Du calcaire jusqu’en 2029

Il reste de nombreuses étapes avant que la société Lhoist ne puisse extraire le calcaire de cette zone. À ce stade, la Région a donné son accord pour revoir le plan de secteur. Cela ne signifie pas que la zone agricole deviendra une zone d’extraction mais que son changement peut être envisagé. Le dossier devrait bouger en fin d’année avec la conclusion de l’étude d’incidences qui fera également l’objet d’une enquête publique. Et après ? En 2025, Lhoist espère que le plan de secteur sera officiellement modifié. Le carrier devra ensuite obtenir un permis unique pour extraire le calcaire en 2026. "Mais nous savons que l’abbaye ira en recours." Raison pour laquelle Lhoist a décidé de réduire son activité pour continuer l’extraction dans l’actuelle carrière de la Boverie jusqu’en 2029. "C’est la date ultime car, après, il n’y aura plus rien à extraire. La nouvelle zone assurerait du travail pendant 14 ans."