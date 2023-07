Rodéo urbain près du Decathlon de Namur : une centaine de voitures impliquées

Intervenue rapidement sur les lieux, la police a pu mettre le grappin sur un des participants à ces jeux dangereux et interdits, alors qu’il effectuait des drifts sur un des giratoires. Le conducteur a donc été arrêté, son permis lui a été retiré et sa voiture saisie.

“Ce qui a calmé les ardeurs et permis de diluer le rassemblement”, commente Axel Delannay, substitut du procureur du roi. Pas pour tous, semble-t-il. Car plus tard dans la soirée, un conducteur amateur de sensations fortes a remis cela sur le rond-point Joséphine-Charlotte, à Jambes, “très prisé pour les rodéos”, a encore commenté le magistrat. L’individu a aussi été arrêté, son permis lui a été retiré et sa voiture saisie.