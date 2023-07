Des scouts se lancent dans une dangereuse séance de dérapage : un jeune hospitalisé

Une partie du groupe s’installe au milieu d’un champ. Mais trois d’entre eux prennent une trajectoire parallèle. Ils se lancent en effet dans une séance de drifts (dérapages) avec une voiture non assurée et non immatriculée. Le parquet de Namur, qui signale les faits, ne peut pas préciser d’où sortait ce véhicule.

Mais tout cela a failli très mal se terminer. L’auto s’est retrouvée à proximité des autres jeunes qui avaient choisi de dormir à la belle étoile. Plusieurs ados ont été frôlés. L’un d’entre eux, âgé de treize ans, a même dû être hospitalisé. Mais le parquet précise qu’il n’y a finalement eu aucune blessure grave et que les jours du jeune garçon n’étaient pas en danger.

Cette périlleuse séance n’est pas restée sans suite. Le conducteur, âgé de 17 ans, a été privé de liberté et interrogé. Il a finalement été relâché à trois heures du matin. Plusieurs jeunes mais aussi des parents ont également été entendus par la police.