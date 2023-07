Nenette est partie en héroïne : "Elle a attendu d’avoir 16 ans"

Très impliquée dans la vie associative

C’est à l’été 2022 que la tumeur de Nenette est décelée. "Elle était une jeune fille très active", explique son papa, ému. À l’époque, elle était en période d’examens et venait de faire son spectacle de danse. Et nous l’avons trouvée bizarre la semaine qui a suivi. Elle présentait des signes de méningite. Après plusieurs examens, les médecins nous ont annoncé qu’elle souffrait d’une tumeur au cerveau."

Le lundi, les médecins réalisaient des examens plus approfondis et le vendredi de la même semaine, elle était opérée.

"Elle a été opérée d’une tumeur dans le canal qui irrigue le cerveau, reprend son papa. Nous avons été au CHU avant de nous rendre à la Citadelle en pédiatrie. Après quelques jours, on s’est rendu compte qu’elle perdait sa mobilité et la parole. Nenette a fait de la chimio et des rayons, nous avons également essayé des traitements homéopathiques parce qu’en tant que parents, nous essayons de croire en la guérison. Et puis une deuxième tumeur est arrivée dans la partie cérébrale droite. À cause de cela, elle perdait en mobilité. Nous avons de nouveau été à la Citadelle. Malgré tout ça, ma fille gardait le moral. Les médecins pensaient qu’en décembre dernier, elle ne serait plus là, elle a d’ailleurs décidé d’arrêter la chimio. On y croyait encore jusqu’à il y a deux semaines quand elle a fait une crise. La maladie avait repris au cervelet."

Après de nouveaux examens, les médecins annoncent à la famille qu’il n’y a plus d’espoir mais proposent tout de même que la jeune fille reprenne la chimio. "Nenette a répondu que c’était hors de question et qu’elle ne voulait plus rien faire. Qu’elle voulait être euthanasiée et faire don de ses organes. Nous n’étions même pas au courant avec sa maman. Nous étions surpris, mais finalement, pas étonnés."

"Elle a attendu d’avoir 16 ans"

Nenette, toujours à l’écoute, aimait faire plaisir autour d’elle. Elle était très appréciée de tous, dont l’école primaire de Wibrin. De sa générosité, personne ne doutait. Preuve en est avec la décision qu’elle a prise il y a quelques jours à peine.

"Elle venait de fêter ses 16 ans, elle voulait attendre de les avoir avant d’être euthanasiée, dit encore son papa. Et elle s’est accrochée pour y arriver parce qu’elle voulait revoir tous ses proches."

La semaine qui suit son anniversaire, Nenette ne se sent pas bien. "Nous avons fait revenir la famille, ajoute son papa. Nous avons alors averti le médecin, Nenette était décidée. Avant de poser le geste médical, elle a souri, elle a parlé. Elle n’a pas bronché. À 21 h, nous nous sommes dits au revoir et elle est partie de manière sereine. Elle a été entourée d’une équipe médicale extraordinaire."

Forte de son courage, Nenette a voulu donner ses organes.

"Elle a également décidé de donner son cervelet à la médecine pour faire avancer les recherches sur la maladie. C’est une première en Belgique", termine son papa, triste mais fier.

Les funérailles de Nenette se tiendront ce mercredi 26 juillet à 14h à l’église de Wibrin.