Namur: le conducteur qui a percuté trois personnes au square Léopold a appuyé sur l'accélérateur

Il a appuyé sur l’accélérateur

L’homme est revenu à la charge et est descendu de son véhicule. Des mots ont encore été échangés et la tension est montée d’un cran.

De nouveau au volant de sa voiture, plutôt que de remonter la rue Borgnet vers le rond-point, celui-ci a tourné vers la droite et roulé en sens inverse sur l’avenue de la Gare actuellement en travaux. Quelques mètres plus loin, il est monté sur la bordure en face de l’entrée du C&A (voir photo). L’homme a alors tourné à droite, roulé devant les bancs du square Léopold avant d’appuyer sur accélérateur en direction de la place où se trouvaient de nombreuses personnes et des véhicules. La vidéo n’a pas permis de vérifier s’il avait effectivement touché des piétons mais il était, en revanche, à deux doigts de percuter violemment une femme. Dans sa course folle, il a embouti deux véhicules dont une Volkswagen qui se trouvait, encore ce jeudi après-midi, sur les lieux. Il s’est finalement arrêté contre une bordure. Selon le parquet de Namur, plusieurs personnes ont été blessées aux jambes. «J’ai vu trois personnes monter dans une ambulance, ajoute un témoin. Il n’y a pas de mort, c’est un miracle.»

Le conducteur est monté sur la bordure de l’entrée du C&A avant de repiquer vers le Square Léopold à toute vitesse. ©EDA

Pourchassé à la barre de fer

Alors que le conducteur était à l’arrêt, plusieurs personnes ont tenté de le sortir de son véhicule. Ces dernières, munies de bouts de bois et de barres de fer qu’ils ont récupéré sur les lieux, frappaient tant sur la voiture que sur son propriétaire à travers la fenêtre. Ce dernier a réussi à s’enfuir en direction de la rue de Fer tout en étant pourchassé par plusieurs personnes.

Un important dispositif de la police de Namur a débarqué sur les lieux quinze minutes plus tard. Le parquet, de son côté, indiquait jeudi que le conducteur et d’autres individus ont été privés de liberté. Ils devaient être entendus ce jeudi par un juge d’instruction. Contacté plus tard dans la journée pour donner un nouvel éclairage sur les faits, le parquet de Namur n’a pas donné suite à nos appels.

Un contexte flou

Selon plusieurs témoins, il s’agissait d’un règlement de compte. Certains parlent d’une dispute entre livreurs, d’autres d’anciens collègues d’un fast-food. Pour quelle raison? Une femme serait au cœur des échauffourées. "Ce n’est pas la première fois que ces personnes se disputent au square Léopold", nous indique-t-on. Dans le quartier, nombreux sont ceux qui déplorent ce nouveau fait de violence aux abords de la gare et du square Léopold.