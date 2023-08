La Lamborghini de la police italienne, 600 chevaux sur l’E411: que faisait cette voiture sur le sol belge ?

Croiser une Lamborghini Huracan sur la route n’est déjà pas fréquent, mais quand il s’agit d’un tel bolide appartenant à la police italienne, l’événement est encore plus rare. Et pourtant ! En début de semaine sur l’E411 à hauteur de Sterpenich, des policiers italiens ont été aperçus au volant du bolide dans le sens Luxembourg vers Bruxelles. Une voiture qui affiche tout de même plus de 600 chevaux et une vitesse de pointe de 325 km/h, rien que cela !