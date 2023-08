"Catastrophique": les festivaliers n'en étaient pas conscients mais un problème majeur a frappé les Solidarités

À la brasserie Le Félicien, au terme d’un week-end d’enfer à régaler les artistes et le peuple de l’ombre du festival Les Solidarités, le personnel se désole devant des montagnes de vaisselle sale. Les assiettes et les casseroles souillées gisent en pagaille sur les chariots. "C’est la catastrophe, s’exclame son patron, Alain Lorent. Si on peut encore servir des repas, nous n’avons plus de vaisselle propre sous la main. Nous devons fermer."