Deux ans de prison pour un couple qui avait enfermé un homme dans un congélateur

Le tribunal a tenu compte de l’état de récidive de M. Gouverneur, condamné à un an de prison par le tribunal de police de Neufchâteau en janvier dernier et une autre peine d’un an de prison avec sursis probatoire pendant cinq ans, cette dernière peine prononcée par le tribunal correctionnel de Neufchâteau également en janvier.

La prévenue également est en état de récidive, elle qui a été condamnée par la cour d’appel de Liège en juin 2022 à une peine de 36 mois de prison avec sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive subie.

Un guet-apens

Le couple a été reconnu coupable d coups et détention arbitraire, le 21 mai dernier, à l’égard d’un ami de la dame, qui devait 4 000 € à celle-ci.

La victime, venant de Bruxelles, a déclaré à la police être venu sans crainte jusque Libramont en train, puis a été prise en voiture jusque Anloy par la dame qui était une ancienne amie.

Il pensait fumer un joint avec elle, sans sa buanderie, quand à sa grande surprise il a vu surgir le compagnon de la dame qui l’a immédiatement roué de coups, en présence de la femme.

La victime raconte encore aux policiers: "Vers 5 h du matin, ils m’ont obligé à gratter la glace du congélateur et m’ont contraint à me placer dedans après m’avoir donné des couvertures. Ils ont ensuite placé un skateboard sur le bord du congélateur afin que j’aie un espace pour respirer et ont refermé et sanglé le congélateur, pour que je ne puisse pas me sauver."

La victime est restée ainsi en position très inconfortable, jambes pliées et pieds collés à ses fesses jusque dans la matinée.

Le couple a dû ensuite partir à l’extérieur et a au préalable placé du scotch sur la bouche de la victime, autour de ses poignets, ses genoux et ses pieds. Mais la victime a réussi plus tard à sortir de la maison et à prévenir les secours via un voisin.

Dans son jugement ce mardi, le tribunal de Neufchateau estime que les faits de coups et séquestration ont été réalisés avec préméditation – ce que contestait la prévenue -.

Le tribunal ne peut accorder de sursis et de peine de travail aux deux prévenus qui ont déjà bénéficié de plusieurs perches tendues par la Justice.