Une coiffeuse rasée sauvagement par des malfrats venus de France

"Ils étaient déjà venus dans mon salon quelques jours plus tôt et m’avaient menacée verbalement, devant des clientes. Je voulais régler à cette femme, en liquide, la somme que je lui devais. Mais le 8 novembre, j’étais seule dans le salon. Ils m’ont séquestrée en fermant la porte d’entrée à clef. Ils m’ont porté des coups et surtout pris un rasoir avec une lame et ont commencé à me raser les cheveux", explique l'ex-coiffeuse.

Me Marc Kauten, conseil de la victime, partie civile, dit que la méthode utilisée avait été particulièrement vicieuse car la dame qui est venue agresser a au départ pris rendez-vous avec un faux nom.

"Ma cliente conserve encore deux ans plus tard des séquelles de l’agression, aux poignets. Elle a subi un stress post-traumatique et elle a depuis lors changé de fonction. Il y a eu des formes de sadisme de la part de ces deux agresseurs. Le comble est que la victime leur a finalement donné la preuve, le jour de l’agression, qu’elle venait de les payer par virement", avance Me Kauten.

La scène a duré 15 minutes

Les deux prévenus n’ont pas de domicile connu en France et Belgique. Ils n’ont pas comparu à l’audience de ce lundi 11 septembre devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Ils risquent gros comme ils font défaut.

Selon Yannick Rosart, substitut du procureur du roi, il y a eu clairement séquestration et une scène de coups et d’agression via un rasoir, "scène qui a duré 15 minutes. C’est long".

Le représentant du parquet s’en réfère aux interrogatoires des inculpés, en 2021, qui niaient toute forme d’agression et se contentaient d’affirmer qu’ils "étaient venus seulement vérifier si la dette de 480 € leur avait été bien payée !".

Pour ces faits, plus des menaces verbales quelques jours plus tôt et des menaces si la victime portait plainte, chaque membre du couple risque une peine d’un an de prison et 50 € d’amende.

Le juge Nazé prononcera son jugement le 9 octobre.